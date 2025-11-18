福岡県広川町久泉のイチョウ並木「太原（たいばる）のイチョウ」の葉が色づき始め、１８日、一般公開が始まった。町観光協会などによると、私有地に植えられた七十数本が黄金色に染まる時期に合わせて８年ほど前から開放している。今週末に見頃を迎えるという。公開は２４日までの午前９時〜午後５時。福岡管区気象台によると、上空に寒気が流れ込んだ影響で、１８日朝の気温は山口県下関市で２・２度と今季最低を記録。福岡市