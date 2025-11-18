モデルの道端アンジェリカが１５日、テレビ東京系「二軒目どうする？ツマミのハナシ」に出演。中学１年で上京して知った事実を明かした。アンジェリカは中学１年で福井から上京。福井とのギャップはなかったか？と聞かれ「初めて自分がハーフだって気付きました」と驚きの告白。「それまでまるっきり日本人だと思ってた。父が外国人ということも、周りはハーフがいなかったから違和感なく、日本人だと思ってた」と振り返った。