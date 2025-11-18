ドジャースがカージナルス二塁手のブレンダン・ドノバン内野手（２８）を獲得する可能性が米メディアで報じられ、韓国内で波紋が広がっている。韓国期待のキム・ヘソン内野手（２６）は二塁手トミー・エドマン、ミゲル・ロハスのサポート要員として出場機会に恵まれなかった。それがミゲルがＦＡとなり、エドマンは右足手術。キム・ヘソンに追い風と見られる中でドノバン獲得報道が駆け巡り、再び立場が微妙となった。韓国メデ