【モデルプレス＝2025/11/18】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が17日、自身のInstagramを更新。写真集撮影に向けたダイエットの終了を報告し、全身ショットを公開した。【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「引き締まってる」全身ショット◆小寺真理、引き締まった全身ショットを公開小寺は「ダイエット終了」と報告し、「明日から写真集の撮影です！」と撮影への意気込みを表明。「是非遡って2ヶ月前の体見てください」と