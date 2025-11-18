【モデルプレス＝2025/11/18】モデルで女優の香音が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオールブラックの私服姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】芸能一家の美人娘「美脚に目が行く」ミニスカ私服ショット◆香音、オールブラックのミニスカコーデで美脚を披露香音は「＃のんうぇあ」とつづり、オールブラックの私服姿を公開。黒いミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい