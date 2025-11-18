プロボクシングのWBO世界フェザー級王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ、31）が、フェザー級王座統一戦に向け、「井上尚弥はまだ階級を上げない」として他団体王者に対戦をアピールした。「なぜ他のフェザー級王者との対戦が実現しないのか理解できない」エスピノサは2025年11月16日（日本時間）、地元メキシコのサンルイスポトシで同級9位アーノルド・ケガイ（ウクライナ、33）と防衛戦を行い、11回TKO勝利で4度目の防衛に成功