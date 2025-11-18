ラジオ大阪の藤川貴央アナウンサーが2025年11月16日に、祖母からもらったという40年以上前に発行された「ネクタイ引換券」について、「今も使えるのでしょうか！？」と呼びかけた。その後、発行元の阪神百貨店から回答があったと報告し、「感動しました」といった反響が寄せられている。「何でも綺麗にしまっておく祖母だったので...」藤川アナは「たかおへ」とメモが貼り付けられたネクタイの引換券の写真を投稿。引換券には、「