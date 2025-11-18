ハーゲンダッツ ミニカップの新たなレギュラーメニューとして「ガナッシュショコラ」が登場！濃密でなめらかなガナッシュの魅力をくちどけの変化とともに楽しむ新定番フレーバーです☆ ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」  価格：351円(税込)発売日：2025年11月18日（火）内容量：110ml販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか ハーゲンダッツが展開するミニカッ