sacai（サカイ）から、パックTシャツ「THE t-shirt」の第2弾が登場します。前回リリースされ人気を集めたショートスリーブTシャツに加え、今回はロングスリーブTシャツが新たにラインナップ。11月21日（金）より、sacai Aoyama 限定で発売されます。ショートスリーブ/Courtesy of sacaiミニマルな発想から生まれた「THE t-shirt」は、日常的に着られるベーシックウェアを、sacaiらしい視点で再構築したアイテムです。ネックライン