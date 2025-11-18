巨人・宮原駿介投手が１８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円増の１０００万円でサインした（金額は推定）。ルーキーイヤーの今季は８月１６日に１軍初昇格。１４試合に登板し、０勝０敗２ホールド、防御率３・６８の成績を残した。「良さを出せずに（春の）キャンプ終えてしまって、良さを出せるようになってから１軍で投げさせてもらえるようになって。課題がかなり明確になったので、それを潰しながら良