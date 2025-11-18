神奈川県トラック協会が、2025年8月18日(月)から10月18日(土)まで開催した『はたらくトラック総選挙』の結果を発表しました。トラックの魅力を広く知ってもらうことを目的に実施された企画です。特設サイトにて全13種類のトラックの中から“推しの1台”を選ぶ投票が行われ、総投票数4,958票が集まりました。その中で、栄えある第1位に輝いたのは997票を獲得した「10tトラック」です。 神奈川県トラック協会「はたらくトラック