楽天の泰勝利投手（22）が18日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、200万円増の年俸750万円でサイン（金額は推定）。「思っているよりも凄い評価をいただいた。来年は1年間1軍にいたい」という思いを込めて、色紙に漢数字で「一」と記した。高卒4年目左腕は今季2軍で38試合に登板し、0勝2敗、防御率1・80。30セーブを挙げ、イースタン・リーグで最多セーブに輝いた。1軍では6試合に登板。9月30日のロッテ戦でプロ