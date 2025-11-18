元モーニング娘。の飯田圭織（44）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。モーニング娘。'25の山崎愛生（20）の母と同学年と明かした。今回は、飯田が映っているモー娘。のPVのワンシーンを見て、どの楽曲か当てるクイズが行われた。山崎は迷いながらも全問正解。これを受け飯田は「山崎愛生ちゃんのお母さんと私、同い年で」と告白し、自身の現役時代に山崎は「多分、この世に誕生してない」と説明