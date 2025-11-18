Snow Manの目黒蓮（28）が、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズ「SHOGUN将軍」シーズン2に出演する。追加キャストが18日、発表され、目黒は、シーズン2で初登場となる「和忠(かずただ)」役に決まった。オーディションで役を射止めた目黒は「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」とコメント。「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形に