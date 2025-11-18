南魚沼保健所は17日、市内で毒きのこ「ドクササコ」による食中毒が発生したと発表しました。60代から90代の男女4人が発症し、1人が入院しているということです。南魚沼保健所によりますと、市内在住の90代男性が11月9日に市内の山林で食用きのこと思って採取した野生きのこを持ち帰り、自宅で家族4人でけんちん汁やみそ汁に調理して食べたところ、きのこを採取した90代男性が13日午後6時半頃から手足の指の痛みなどを訴え、14日に