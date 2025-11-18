ポラール・エレクトロ・ジャパンは18日、スクリーンレスのリスト型ヘルスケアバンド「POLAR Loop」を発表した。価格は2万9700円。2026年2月上旬頃の一般販売に先立ち、11月末頃にクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」で先行販売される（2万3700円）。 市中のリストバンド型ヘルスケアバンドでは、スクリーンが備えられており、現在時刻や歩数、脈拍などのデータや、スマ}