九州南部を襲った８月の大雨で不通となり、列車が来ないにもかかわらず、多くの人を引きつける駅弁がある。ＪＲ肥薩線の無人駅・嘉例川（かれいがわ）駅（鹿児島県霧島市）で、地元の一家が２０年以上手作りしてきた素朴な逸品は今春、ＪＲ九州主催の九州駅弁グランプリを１５年ぶりに制した。一家は車で訪れるファンの行列に励まされながら、傷ついた地域をもり立てようと奮闘している。（林尭志）１時間で完売３連休最終日の