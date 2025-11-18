初めての海外公務として、ラオスを公式訪問している天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、ラオスを代表する建築物の一つである凱旋門をご覧になりました。【映像】凱旋門から手を振る愛子さま17日からラオスを訪問中の愛子さまは午前10時半過ぎ、首都ビエンチャンの中心部にある凱旋門を視察されました。凱旋門は、ラオスがフランスから独立したのを記念して建設された高さ約50mの建物です。愛子さまは、ラオスの文化や歴史を伝