イラクの国会選で投票するスダニ首相（右）＝11日、バグダッド（AP＝共同）【カイロ共同】イラクの選挙管理委員会は17日、11日に実施された国会（定数329）選の最終結果を発表した。国営通信が伝えた。スダニ首相の政治連合「復興開発連合」が46議席を獲得して首位となったが、単独過半数には届かなかった。今後、次期政権樹立に向けた各勢力間の協議が本格化する見通し。スダニ氏は人口の約6割を占めるイスラム教シーア派。シ