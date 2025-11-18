俳優イ・ジャンウが、T-ARAのメンバーで女優として活躍中のハム・ウンジョンの結婚話を聞き、「妊娠したのかと思った」という発言をし、物議を醸している。【写真】イ・ジャンウ、迷彩帽＆ブーツ姿のウェディング写真ハム・ウンジョンは機転よく受け流したものの、視聴者の間では「放送で言っていいこと・悪いことがある」という批判と、「2人が親しい関係だからこそ成立する会話」という擁護が拮抗している。11月16日、YouTubeチ