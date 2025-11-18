2026年のバレンタインに向けて、人気ブランド「はじけるキャンディチョコレート。」が待望のリニューアル♡レトロ喫茶の色鮮やかなドリンクやスイーツから着想を得たシリーズは、見た目の可愛さだけでなく、口の中でパチっと弾ける新感覚の食感が魅力。12月23日からオンラインで予約開始、1月上旬より店頭でも順次展開されます。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです♪ レトロ喫茶風の新作チョ