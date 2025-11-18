KEY TO LITの猪狩蒼弥（23）が、17日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」に出演。番組初登場の11人組グローバルボーイズグループINIの池崎理人（24）に対抗心を燃やした。今回は「二級建築士合格めざすタナカ先生が秋の京都奈良で出張授業SP」。司会のアンガールズ田中卓志（49）とタレント村重杏奈（27）が、専門家とともに平等院、東大寺、復元工事中の平城宮跡などの世界遺産や国宝を巡るVTRを放送。゛知りたがリスト゛の