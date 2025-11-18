中国南西部のチベット自治区山南市瓊結（チョンギェー）県にある風力発電所が11月17日、正式に送電を開始しました。同プロジェクトは風力発電機が設置された場所の最高標高が5370メートルとなり、稼働後、中国で運転中の最高標高の風力発電所となっています。チョンギェー風力発電所は総発電容量が60メガワットで、12基の風力発電機が設置されており、1台の発電容量はチベットでは最大となっています。風力発電所はチベット南部ヒ