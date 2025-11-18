巨人は18日、ソフトバンクを戦力外となった川原田純平を育成選手で獲得したと発表した。背番号は『067』に決定。川原田は20年ドラフト4位でソフトバンクに入団した内野手。育成選手としてプレーした5年目の今季は、ファームで1試合に出場して、打率1.000だった。12日に開催された『エイブルトライアウト2025』の参加者では移籍第1号となった。