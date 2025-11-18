11月21日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、お笑いコンビ・中川家が登場。福岡県那珂川市の地元民お勧めスポット8選を巡る。今回は後編。まずは、約100種のメダカを販売しているスポットへ。名物のメダカすくいでおじさん達の熱い戦いが！続いて向かったのは、とある工房。そこは福岡を代表するあのキャラクターたちが生まれた場所だった。そして地元で大人気の飲食店、「メニュー数150