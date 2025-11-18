新潟2歳Sを4馬身差で快勝したリアライズシリウス（牡＝手塚久、父ポエティックフレア）は津村とのコンビで朝日杯FS（12月21日、阪神）へ向かう。今週、美浦トレセンに帰厩する予定。18日、管理する手塚久師が明かした。