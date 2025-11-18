大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）は18日の記者会見で、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言について「撤回の必要はない」と述べた。「防衛戦略上、特定のケースを想定するのは控えた方が良い」とも発言した。