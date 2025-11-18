文化放送では、みうらじゅんと吉田照美がメインパーソナリティを務める特別番組『みうらじゅん・吉田照美の「今が見える ことば辞典・第1版」』を、2026年1月1日（木・祝）午前5時00分より放送する。 「〇〇界隈」をはじめ、SNSを中心としたネット社会では次々と新しいことばが生まれ続けている。また、昔からあることばでも、世代によって認識している意味が異なる場合もある。当番組は、そのように複雑化している「ことば