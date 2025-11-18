ロッテの西川史礁外野手が１８日、ＳＮＳで結婚したことを公表した。西川は自身のインスタグラムで今年６月に結婚したことを報告。「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングでの発表とさせていただきました」とした。西川は２００３年３月２５日生まれの２２歳。青学大から２４年のドラフト１位で加入、侍ジャパンの一員として１５、１６日に開催された日韓戦にも出場した期待の若手。伴侶を得てのさらなる飛