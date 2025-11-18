◆大相撲九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）西三段目２６枚目・和気乃風（中村）が東２９枚目・朝気龍（高砂）を決め倒して４勝１敗。２場所連続の勝ち越しを決めた。朝気龍は１６９センチ、９４キロと小柄だが、過去２度負けている相手。「負けた時は後ろに回られたりしました。捕まえてしまえばという気持ちがあったので見ていきました」。低い相手の首を下から決めて最後は土俵にたたきつけた。場所前は前頭１