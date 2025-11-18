西武は１８日、レアンドロ・セデーニョ内野手（２７）と来季の契約を結ばないと発表した。２３年に来日し、２年間はオリックスでプレー。西武移籍１年目の今季は、不振により３度の２軍落ちを経験。９月１９日・楽天戦（楽天モバイル）では出場４試合連続本塁打をマークするなどシーズン終盤は持ち前のパワーが光ったが、７４試合に出場して５１安打７本塁打２６打点、打率２割２分８厘の成績に終わった。