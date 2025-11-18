【モデルプレス＝2025/11/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが11月17日、自身のTikTokを更新。東京ディズニーランドを訪れた際のコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」美女「猫耳も可愛い」話題のディズニーコーデ◆村谷はるな、美肩輝くディズニーコーデ公開村谷は「朝からの予定が寝坊して14時から参戦した」と予定より遅れ