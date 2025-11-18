【モデルプレス＝2025/11/18】女優の浜辺美波が11月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハロウィンの仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳女優「一瞬誰かと」衝撃の白塗り仮装姿◆浜辺美波、ハロウィン仮装姿披露浜辺は「ハロウィン」と記し、白粉や紅でメイクを施した顔のアップ写真を投稿。前髪も額が出るように結い上げられ、俳優の吉沢亮が主演を務める映画「国宝」の登場人物に扮したような姿を披露した。