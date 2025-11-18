【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の金川紗耶が11月17日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳乃木坂メンバー「スタイル抜群」美脚スラリのミニワンピ姿◆金川紗耶、ミニスワンピ姿の秋コーデ公開金川は「秋」とコメントし、落ち葉が敷き詰められた風景をバックにアイボリーのミニワンピース、グレーのハーフコートを着用した秋らしいコーディネートを披露。黒のロングブー