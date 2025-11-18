米株価指数先物時間外取引急落、ナスダック0.9%安 東京時間13:29現在 ダウ平均先物DEC 25月限46439.00（-226.00-0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6646.00（-46.00-0.69%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24643.50（-235.50-0.95%）