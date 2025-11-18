¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Í¤Å¤Ã¤Á¡Ê50¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÎéµ·¤Î¤Ê¤¤¸åÇÚ¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤À¤±¤É¡Ä¡×Îéµ·¤Ê¤¤¸åÇÚ¡¢¤Í¤Å¤Ã¤Á¤ÎÂÐ±þÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤Î»öÌ³½êËºÇ¯²ñ¤ÇÎéµ·¤Î¤Ê¤¤¸åÇÚ¤¬1¿Í¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÆ¬¤Ë¤­¤¿¤¬µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥é¤Î»þÂå¤À¤·¡¢¤¿¤À²Ä°¥ÁÛ¤À¤±¤É¤â¤¦¤½¤Î¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤·´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡Ö¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ´Ø¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¡¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë