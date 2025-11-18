イオレが下げ幅を縮小している。午後０時４５分ごろ、暗号資産の全方位ソリューションを提供するＧａｉａ（東京都中央区）と、戦略的提携に関して基本合意したと発表しており、これを好材料視する買いが下値に入っているようだ。 デジタルアセットトレジャリー（ＤＡＴ：デジタル資産の取得・保有）、デジタルアセットレンディング（ＤＡＬ：一定料率の支払いによるデジタル資産の調達）、並びにデジタルアセッ