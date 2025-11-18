11月18日、B1東地区所属のアルバルク東京は、来年1月3日に行われるホームゲームの広島ドラゴンフライズ戦にアーティストの手越祐也が出演することを発表した。神奈川県横浜市出身の手越祐也は、2020年までアイドルグループ『NEWS』のメンバーとして歌手やバラエティタレントなどで幅広く活躍。独立後もソロアーティストとして音楽活動を中心に、「FIFAクラブワールドカップ」、「