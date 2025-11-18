ニチコンはマドを開けて急伸している。同社は１７日に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の決算説明会を行い、資料を自社のホームページで公開した。このなかでアルミ電解コンデンサー市場に関して、北米向けの関税対策として前倒しの生産が寄与し比較的好調に推移したとしたうえで、下期にかけてもＡＩサーバー用途を中心として高水準となる見通しを示した。ニチコンとしてサー