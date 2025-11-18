11月16日、『U18日清食品トップリーグ2025（男子）』が、国立代々木競技場第二体育館で最終日を迎え、福岡大学附属大濠高校（福岡県）がリーグ戦で6勝1敗の好成績を収め、2年連続2回目の優勝で幕を閉じた。 全日程を終え、日本バスケットボール協会は個人賞の「BEST5賞」「オールディフェンシブBEST5賞」「新人BEST5賞」を発表。優勝した福岡大学附属大濠高校からは、本田蕗以（2年）が「BEST5賞」