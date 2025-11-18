メタプラネットやリミックスポイント、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎなどが安い。米国でＡＩバブル懸念の高まりや追加利下げ期待の後退を背景にハイテク株安が進み、日本を含む世界の金融市場に影響が広がるなか、そのリスクオフの流れが仮想通貨（暗号資産）市場にも波及。足もとのビットコイン価格は９万ドル台を割り込むなど軟調な値動きとなっている。これを受け、一連の仮想通貨関連株にも売り圧力が強まっているようだ。