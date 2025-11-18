富士電機が続伸。大和証券は１７日、同社株のレーティングを「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は７０００円から１万４０００円に見直した。同証券では２６年３月期の連結営業利益の予想を１２６９億円から１３００億円に上方修正した。変圧器などのエネマネ事業とデータセンター関連の電力機器などの施設・電源システム事業などが業績を牽引すると指摘。２７年３月期