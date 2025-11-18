阪神・大山悠輔内野手（30）が18日、兵庫県西宮市内で契約更改交渉に臨んだ。昨オフに5年契約を結んでおり、契約内容に変更はなし。球団初の連覇を期す契約2年目のシーズンへ、決意を新たにした。「前回（23年）優勝して、連覇というところを目標にしてやって（24年は）達成できなかった。来年、連覇するチャンスはできたので、ここからそこに向けて、というところの話はしました。個人的にも、連覇は第一（の目標）にある」