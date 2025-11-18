阪神の大山悠輔内野手（３０）が１８日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億４０００万円でサインした。昨年、国内ＦＡ権を行使し、チームに残留。５年１７億円で契約を結んでいる。（金額は推定）今季は森下、佐藤輝と強力クリーンアップを形成。１４１試合の出場で打率・２６４、１３本塁打、７５打点の成績を残した。球団には「球場のことであったり、こういう風にしたいという要望はさせてもらい