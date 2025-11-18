Googleは、2025年9月に発表したPixelスマートフォン向けの通話録音機能（Call Recordings）を、日本を含む各国で本格的に展開し始めました。Android 14以降を搭載したPixel 6以降の機種で利用できます。 ↑通話録音始めました（画像提供／Ascannio - stock.adobe.com）。 Pixelの電話アプリの設定にある「通話アシスト（Call Assist）」セクションには、新たに「通話録音」メニューが追加されています。初回使用時には、この