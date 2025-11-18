１１月１７日の「将棋の日」表彰・感謝の式典が１８日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、森内俊之九段が特別将棋栄誉賞を受賞した。森内は２月２０日に公式戦１０００勝を達成。これまで達成したのは大山康晴十五世名人、加藤一二三・九段、中原誠十六世名人、米長邦雄永世棋聖、内藤國雄九段、有吉道夫九段、谷川浩司十七世名人、羽生善治九段、佐藤康光九段、丸山忠久九段の１０人で「今までの記録を振り返ってみても名棋士