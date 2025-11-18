吉本新喜劇の小寺真理(34)が17日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットを終えた事を報告した。小寺は写真集撮影のため、約２カ月前から続けていた。 【写真】引き締まった美スタイルです！ 「ダイエット終了」と投稿し、半袖のトレーニングウエアとショートパンツ姿で鏡の前に立って、自撮りをする写真を掲載。「明日から写真集の撮影です！」とつづり、「是非遡って2ヶ月前の体見てください」とした。