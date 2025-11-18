世界各国で社会現象を巻き起こしたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に、Snow Manの目黒蓮さんが出演することが決定しました！目黒蓮さんが演じるのは、シーズン2で初登場となる新キャラクター「和忠(かずただ)」役です。シーズン2は2026年1月より撮影開始予定です。 FX『SHOGUN 将軍』シーズン2 配信：ディズニープラス「スター」にてシーズン1を独占配信中 戦国の日本を描いたジェームズ・クラベル