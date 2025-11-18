正月に向けて、おせち料理で定番の塩カズノコの生産が、北海道留萌市でピークを迎えている。市内の水産加工会社「井原水産」では、約５０人の従業員が選別や箱詰めにあたり、８割以上が関西地方に出荷される。営業部の永井豊人次長（５２）は「形が良くて歯応えがある。素材の味を楽しんでもらいたい」と話していた。留萌市によると、昨年の市内での生産量は塩カズノコ９１５トンで国内生産量の半分近くを占める。