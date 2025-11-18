プロ野球・DeNAは18日、2026年シーズンにおいて藤岡好明氏とコーチ契約を結んだことを発表しました。コーチポジションは、一軍投手戦術・育成コーチとなります。2005年に社会人ドラフト3位でソフトバンクに入団すると、日本ハムと渡り歩き、2016年から2020年までDeNAに所属した藤岡コーチ。2021年から指導者に転向していました。